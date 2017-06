Prefeituras do Acre vão receber R$ 20 milhões em verba extra do FPM de julho, diz governo

As prefeituras do Acre vão receber cerca de R$20 milhões em julho próximo referentes ao repasse extra do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Esse repasse corresponde a 1% depositados nos meses de julho e dezembro pelo Governo Federal incidindo sobre a arrecadação de Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados referente aos 12 meses anteriores ao mês do repasse.

O FPM é composto de 22,5% da arrecadação desses tributos repassados a cada decêndio e distribuídos de forma proporcional de acordo com uma tabela de faixas populacionais. Assim, Rio Branco, a maior cidade do Acre, irá receber R$11.402.098,63 e Jordão, no grupo das menores, levará R$229.865,31.

