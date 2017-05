Prefeituras receberão R$ 418 milhões do FPM em 2017

O Acre deverá receber cerca de R$ 418 milhões em repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 2017, de acordo com o Observatório de Informações Municipais, iniciativa que elabora e disponibiliza estudos e artigos que permitem conhecer a realidade municipal brasileira, fornece informações e notícias que auxiliam na tomada de decisões, abre espaços de debate sobre temas da atualidade de interesse dos Municípios e levanta informações que mostrem para a sociedade os governos municipais de forma mais transparente. O cálculo leva em conta que foram deduzidos os recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Nesse contexto, a previsão é que maio de 2017 o Acre termine com repasses de R$ 35.034.237; junho deste ano: R$ 31.280.569, e julho com R$ 26.067.141.

Os cálculos foram elaborados pelo consultor E.J. de Bremaeker.

O OIM alerta que as estimativas elaboradas pela Secretaria do Tesouro Nacional representam apenas uma indicação e o resultado real acaba dependendo da evolução da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados.

