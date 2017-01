Prepare a fantasia que o Carnaval 2017 vai acontecer em Brasiléia

Alexandre Lima

O grupo intitulado “Amigos da Folia”, que em 2016 organizaram o carnaval de época na cidade de Brasiléia, mais uma vez estão à frente do evento que irá acontecer no próximo mês e poderá animar os ávido por folia, por até cinco dias. A festa será batizada de Carnaval 2017 ”A festa é nossa”.

O vice-prefeito de Brasiléia a Secretário de Obras, Carlinho do Pelado, juntamente com o representante da Associações dos Barraqueiros, Secretário Municipal de Cultura, Carlos Lacerda, o jornalista Chiquinho Chaves e amigos, estiveram na Praça Ugo Poli, para iniciar os trabalhos de organização.

Segundo Chiquinho, estão contando com o apoio de Prefeitura de Brasiléia, Governo e demais colaboradores, tem proposta inicial de realizar cinco noites de carnaval. Conta ainda que, o projeto deste ano querem resgatar o dia para a escolha da Rainha e do Rei Momo já na abertura com a entrega da Chave da cidade para o reinado momesco.

No decorrer da programação, terá duas matinés, o tradicional Bloco das Rolinhas do Coronel, Bandas locais e Dj’s para animar os dias de folia. Pedem ainda que, os organizadores de blocos venham participar e tragam suas famílias para que possam se divertir.

No decorrer dos próximos dias, será divulgada toda a programação aos foliões.

