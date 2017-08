Presidente da Câmara de Brasiléia e vereadores participam do lançamento do programa Criança feliz

Além do presidente participaram também do lançamento os vereadores: Rozevete Honorato, Sabá Moraes. Edu Queiroz e Zé Gabriele, além de outras autoridades como a Prefeita Fernanda Hassem, secretária municipal de Ação Social Joseane Pimentel e a coordenadora do programa Eva Amorim.

“É uma atividade muito importante pelo fato de ser um programa que a população de Brasiléia já esperava e que vai ajudar muitas famílias, a coordenadora Eva é muito preparada e a população mais carente só tem a ganhar com mais essa iniciativa da prefeita Fernanda Hassem que está de parabéns e a Câmara de vereadores estará sempre a disposição para melhorar Brasiléia junto com a prefeitura para deixar o município melhor”, afirmou Rogério.

O programa Criança Feliz é um programa do governo federal que foi criado em 2017 e que a prefeitura aderiu sendo o 1º município da região do Alto Acre a tomar esta iniciativa, é um programa que tem como objetivo atender 150 famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade e gestantes com mais vulnerabilidade e que estão dentro dos programas sociais sobretudo beneficiários dos programas sociais do governo federal como o Bolsa Família e outros.