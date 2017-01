Presidente da Câmara de Brasileia Participa de Reunião no Tribunal de Contas do Estado

Christiane Araújo – Assessoria CMB

Visando começar a gestão pautado pelos princípios da administração pública, o novo presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Rogério Pontes, esteve, acompanhado de seu secretário de Finanças e do vereador Zé Gabriele (PSB), segundo -secretário da Mesa Diretora, para obter informações a respeito da atuação do Tribunal de Contas. A intenção é se munir de informações no intuito de realizar uma gestão pautada nos princípios da Legalidade e Transparência.

A equipe foi recebida pela Diretora Técnica do Tribunal, Senhora Samírames Ferreira, que orientou o gestor em relação a movimentação financeira, contratação de pessoal e pagamento de serviços. “A nossa intenção é fazer tudo dentro da legalidade, e para tanto, é muito importante a parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Saio da reunião muito contente com o resultado, uma vez que as dúvidas foram todas sanadas”, afirmou Rogério Pontes.

O vereador Zé Gabriele, aposta na parceria do Tribunal com a Mesa diretora, para que seja realizado um trabalho pautado na transparência e de acordo com o que preza o TCE. “Estamos muito otimistas de que a Mesa Diretora fará uma gestão de excelência, prezando pelo zelo ao bem público. Acredito que o Presidente Rogério Pontes irá se empenhar para realizar um bom trabalho à frente do nosso Poder Legislativo”, finalizou Zé Gabriele.

