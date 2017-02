Presidente da Câmara de Brasileia recebe equipe organizadora do Carnaval 2017

Christiane Araújo – Assessoria CMB



O Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Rogério Pontes (PMDB), recebeu na manhã desta sexta-feira, 03, a coordenação do Carnaval Legal 2017. O grupo, formado pelo jornalista Chiquinho Chaves, Gláucio, Raimundo Lacerda e Marcelo Borges, resolveu se unir e realizar as 5 noites de carnaval, além de duas matinês para a criançada.

A exemplo da Prefeitura de Brasileia, que será parceira do evento, o Presidente da Câmara de Brasileia também afirmou apoio aos organizadores da quina carnavalesca em Brasileia.

De acordo com Chiquinho Chaves, o evento será realizado graças ao apoio e patrocínio de empresas e pessoas físicas, que não estão medindo esforços para ajudar na realização do Carnaval Legal. “Vão ser cinco noites e duas matinês, regadas a muita alegria, diversão e segurança, uma vez que teremos o apoio da Polícia durante os dias que acontecem o Carnaval”, disse.

O Projeto do Carnaval Legal 2017 foi apresentado ao Presidente Rogério pontes, em seu gabinete, pelo grupo idealizador do evento. “ Ajudaremos no que for possível, pois entendemos que é uma iniciativa que visa trazer alegria aos foliões que gostam de carnaval”, afirmou Rogério Pontes.

