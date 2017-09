Presidente do PP elogia PSDB e diz que unidade da oposição está mantida

O presidente do Diretório Regional do Partido Progressista no Acre (PP), José Bestene, disse na manhã desta terça-feira (19) que o anúncio do presidente do Diretório Regional do PSDB, deputado federal Major Rocha, em retirar a sigla da indicação para a vaga de vice numa virtual candidatura do senador Gladson Cameli (PP) ao governo do estado, demonstra a grandeza dos tucanos acreanos e do compromisso do parlamentar federal com a unidade da oposição em torno de um projeto de crescimento para o Acre.

De acordo com Bestene, as tentativas de alguns grupos políticos em dividir o trabalho de unidade construído pelos partidos da oposição estão sendo frustradas pelo diálogo constante entre o senador Gladson Cameli e a Executiva do Partido Progressista com os demais partidos que trabalham um planejamento do projeto de alternância de poder para os acreanos.

A liderança progressista reafirmou o compromisso do PP com o PSDB em buscar alternativas de fortalecimento e desenvolvimento para a população do estado e reiterou a afirmação do deputado major Rocha de que o PSDB é maior do que a discussão sobre a vaga de vice-governador.

“O PSDB é de fato um partido grande, que merece nosso respeito e o reconhecimento pelos serviços prestados ao Brasil e ao Acre. O PP mantém sua unidade com os tucanos acreanos e o reconhecimento as atitudes de coerência e trabalho pelos interesses do estado, deixando de lado as diferenças partidárias”, disse José Bestene.

Para o progressista é importante parabenizar também a decisão do deputado major Rocha em buscar a unidade com o PMDB, esquivando-se de factóides criados para dividir a oposição e seu projeto para o Acre.

“A atitude do deputado Rocha e do PSDB é de quem pensa grande e coloca em primeiro lugar os interesses e as necessidades da coletividade, pensando o melhor para todos e não para si mesmo”, concluiu o presidente do PP acreano.

