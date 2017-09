Presidente do TRE-AC participa do lançamento da revisão biométrica de Brasileia e Epitaciolândia

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Regina Ferrari, esteve no Fórum Eleitoral da 6ª Zona, na manhã desta segunda-feira, 25, participando, junto com o juiz eleitoral Gustavo Sirena, da abertura do período de revisão biométrica obrigatória nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia.

Estiveram presentes no ato o promotor eleitoral Carlos Augusto Pescador, a juíza de Direito de Epitaciolândia, Joelma Ribeiro, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, o vice-prefeito de Epitaciolândia, Raimundo Nonato Rodrigues, a deputada estadual Leila Galvão, o representante da OAB, advogado Sérgio Quintanilha e vereadores.

O Fórum da 6ª Zona fica em Brasileia, na Avenida Rui Lino, 1.128, Centro, e é lá que ocorre a revisão dos eleitores dos dois municípios, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, sem intervalo. Para ser atendido é necessário apresentar um documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado.

“Não deixem de participar dessa ação, pois o título de eleitor é a grande ferramenta que temos para melhorar a vida da nossa comunidade. O voto é o poder que o cidadão tem nas mãos”, destacou a presidente ao salientar que o prazo para os eleitores comparecerem ao atendimento é 19 de dezembro.

Nas Eleições Gerais de 2018, a identificação dos eleitores desses municípios ocorrerá por meio das digitais. Quem não fizer a regularização terá o título de eleitor cancelado, ficando, portanto, impedido de votar.

O cancelamento do título, além de impedir o voto nas Eleições de 2018, pode trazer outras consequências, como o cancelamento do CPF, a não obtenção do passaporte ou carteira de identidade, entre outras.

Aqueles que já atualizaram o título, com a coleta de dados biométricos, fora do período obrigatório, não precisam comparecer novamente ao cartório.

“Eu sei que chegaremos ao prazo final com 100% dos eleitores recadastrados, ou muito próximo desse percentual, pois os servidores da 6ª Zona estão atuando com muito esforço para alcançar esse objetivo”, completou o juiz eleitoral, Gustavo Sirena.

Biometria no Alto Acre



A 6ª Zona Eleitoral compreende Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Em Brasileia há 17.382 eleitores, dos quais 8.907 já foram recadastrados por meio da biometria antes do chamamento obrigatório, que representam 51,24%. Em Epitaciolândia há 11.558 eleitores, dos quais 4.431 já foram recadastrados, o que representam 38,34%. Assis Brasil possui 5.509 eleitores e já passou pela revisão biométrica obrigatória em 2009.

Comentários