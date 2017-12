Presidente e diretoria da Fecomércio/AC recebem senador Gladson Cameli

Domingos abordou questões como a Reforma da Previdência e disse que os políticos precisam estar ao lado do povo

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio/AC) Leandro Domingos, acompanhado de membros da diretoria da instituição, receberam nesta segunda-feira, 10, o senador da República, Gladson Cameli (PP/AC). O objetivo era discutir assuntos referentes à classe empresarial, como as obras da Ponte do Rio Madeira, o anel viário em Brasileia e outros temas.

Domingos abordou questões como a Reforma da Previdência e disse que os políticos precisam estar ao lado do povo. “O Brasil é um País extremamente desigual. Nossos políticos precisam se voltar para essas questões. Poucos ganham muito dinheiro e a grande maioria da população tem passado fome e sofrido todas as consequências da desigualdade social”, observou.

Segundo o senador, ouvir as reivindicações dos empresários do comércio, em especial da Fecomércio/AC – que tem uma visão mais global da situação, é de suma importância para que possa se voltar também para as questões comerciais.

“Como sempre faço quando venho aqui, gostaria mais uma vez de parabenizar a Fecomércio/AC por todos os serviços prestado em favor dos empresários acreanos. Parabenizo, ainda, os serviços do Sesc e do Senac em favor de toda a população e continuo me colocando à disposição para ajudar no que for necessário para o crescimento deste Sistema tão importante para o nosso Acre. Como senador, tenho procurado articular e mobilizar ações em favor da economia do nosso Estado. Há muito tempo, defendo junto aos ministérios em Brasília questões relacionadas a malha aérea da Região Norte, a construção da Ponte sobre o Rio Madeira. Certamente, continuaremos unidos, em favor de toda classe empresarial do Acre; continuaremos trabalhando e à disposição das causas do nosso estado e do Brasil”, finalizou Cameli.

