Presidente Rogério Pontes intensifica visitas em comunidades rurais de Brasileia

Christiane Araújo – Assessoria CMB

O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, vereador Rogério Pontes (PMDB), esteve acompanhando os trabalhos realizados pela prefeitura de Brasileia no ramal do quilômetro 26, com saída no quilômetro 17.

Na oportunidade, o presidente visitou vários moradores daquela comunidade, incluindo a família do senhor Antônio Gaúcho, que é morador do ramal que está sendo beneficiado através do Poder Executivo com trabalho de melhoria.

Rogério Cumprimentou os funcionários, que, mesmo no feriado estavam trabalhando no sentido de dar trafegabilidade àquela comunidade. De acordo com o presidente, a prefeita Fernanda Hassem tem mostrado seu compromisso não somente com a população urbana de Brasileia, mas com as comunidades rurais. “Estou muito feliz de aproveitar esse feriado santo e vim acompanhar de perto o trabalho realizado com tanto carinho pela equipe da secretaria municipal de agricultura, que não tem medido esforços para tentar amenizar o sofrimento no que diz respeito a falta de trafegabilidade em diversas comunidades. Acredito que com a chegada do verão, muitos ramais serão contemplados com esse trabalho, o que garantirá melhor acesso tanto para os adultos como para os alunos que precisam do transporte escolar para se deslocar”, disse Rogério.

A intenção do presidente é sempre acompanhar as melhorias que vem sendo feitas no município, através do Poder Executivo, uma vez que o papel de vereador é estar acompanhando esses trabalhos e indicando à prefeitura de Brasileia, outras necessidades a serem solucionadas. De acordo com o Presidente, a parceria entre Poderes Executivo e Legislativo vem sendo fundamental para o bom andamento das ações em prol da população de Brasileia.

Comentários