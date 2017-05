Presidente Rogério Pontes participa de extensa agenda em zona rural de Brasiléia

O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Vereador Rogério Pontes (PMDB), esteve visitando algumas comunidades rurais em ocasião do último final de semana. Desde que assumiu o cargo de vereador do município de Brasileia, Rogério tem intensificado ainda mais suas idas às diferentes comunidades da área rural do município, com o objetivo de conversar com a população e ouvir seus anseios.

Durante o último fim de semana, o vereador-presidente esteve reunido com as comunidades dos ramais do quilômetro 74 e 75. Na ocasião, conversou com os moradores das duas localidades e adjacências.

De acordo com o presidente, a grande expectativa da comunidade que reside no Ramal Etelve, é a melhoria nas condições de trafegabilidade. “Estivemos em reunião com a comunidade, que se mostrou muito esperançosa de que o benefício do ramal chegue até lá, uma vez que é grande a credibilidade na Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem”, afirmou.

Na mesma ocasião, Rogério visitou a comunidade do quilômetro 74, onde aproveitou para participar da comemoração de 40 anos de casado do senhor Otacílio Viana e sua esposa, casal muito conhecido na comunidade. O presidente salientou a importância de estar em constante visita às comunidades. “Como sou da zona rural, sempre me identifiquei com os problemas que envolvem o homem do campo. Mesmo fora do mandato, minha rotina sempre foi ligada a área rural do meu município. Acredito que as comunidades rurais também terão um grande avanço no que diz respeito a recuperação de ramais, agricultura familiar e outras benfeitorias que a Prefeita Fernanda Hassem irá levar para as comunidades rurais. A população acredita na gestão e isso fortalece nosso compromisso”, finalizou Rogério Pontes.

Comentários