Presidiário é executado e outro é baleado na saída da Papudinha

Luiz Henrique Melo de Lima foi executado com vários disparos de pistola por volta das 6:20 desta quinta-feira (6), quando saia da Unidade Prisional conhecida como Papudinha, onde presos do regime semi aberto passam a noite.

As circunstâncias do crime ainda não foram totalmente divulgada,s mas informações preliminares sustentam que a vítima e outro detento de nome não divulgado, caminhavam em direção ao ponto de ônibus quando foram surpreendidos por um bando que chegou em um táxi.

Segundo a Policia Militar, cinco homem estavam no veiculo quando atacaram dois detento. A PM iniciou a perseguição aos suspeitos e no residencial Cabreúva, dos cinco homens que estavam dentro do táxi um foi ferido durante troca de tiros e outro foi preso embaixo de uma cama.

Luiz Henrique foi atingido várias vezes e morreu no local e o outro detento ficou ferido com gravidade.

No momento da execução dezenas de presidiários que cumprem pena na Papudinha presenciaram o crime. Houve correria e muitos retornaram para dentro da unidade. O corpo de Luiz Henrique foi removido para o IML.

A execução do detento fez subir para 13 o número de assassinatos em Rio Branco nos últimos quatro dias.

