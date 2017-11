Preso foge na porta da delegacia e horas depois é recapturado na capital

O presidiário que cumpre pena em regime condicional, Clenilson Brandão Gondim, 29 anos, tentou fugir de agentes penitenciários na porta da Delegacia de Flagrantes na noite de sexta-feira (3) após ser flagrado tentando entrar no complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde com droga.

Ele fugiu ao sair do veículo da polícia para ser levado até a delegacia. Os agentes solicitaram ajuda de agentes da Polícia Civil que saíram a procura do detento. Clenilson correu e entrou no terreno do antigo posto de saúde Barral y Barral, na Estação.

Os agentes ainda disparam tiros de alerta, mas mesmo assim o prisioneiro não parou e se escondeu no terreno baldio.

Após minutos de buscas, Clenilson foi recapturado em cima de um telhado de uma madeireira vizinha ao antigo posto de saúde. Ele foi preso e conduzido à Defla.

Segundo o delegado plantonista, o preso responderá por tráfico de drogas e tentativa de fuga.

Da folha do Acre

Comentários