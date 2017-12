Preso homem que matou o irmão para vingar a morte da mãe em Porto Walter

Cinco dias após matar o irmão em Porto Walter, ao vê-lo assassinando a própria mãe, Francisco Claudenir acabou preso pela polícia civil em Cruzeiro do Sul. Ele estava foragido desde o dia do crime, mas foi localizado na manhã desta sexta-feira, dia 15.

O crime aconteceu no último dia 09, na Comunidade Foz do Natal, zona rural de Porto Walter. A mãe de Claudenir, Zilmar Melo, levou um tiro após brigar com o filho José Benedito, por conta de uma égua. Claudemir não suportou ver a mãe morte e se vingou do irmão.

O que chamou atenção foi que a polícia já estava à procura de Claudemir há vários meses por ele ter agredido uma mulher. Ele deve ficar preso na Delegacia de Cruzeiro do Sul, até autorização judicial para ser levado ao Presídio Manoel Nery da Silva.

