Preso o bando que roubou gado do ex-deputado federal Sérgio Barros

Assem Neto

Uma quadrilha, que pode estar envolvida em uma serie de furtos de gado, foi presa na madrugada deste sábado. O bando foi preso quando transportava em um caminhão quatro animais. O gado foi furtado da fazenda Jaraguá, que fica no km 67 da BR-364, de propriedade do ex deputado federal Sergio Barros. Os autores do crime foram abordados por volta de 1:30 da manhã, na entrada da cidade do Bujari.

Primeiro a policia prendeu os dois batedores. Valdenizio Sales Martins e Antonio José Mesquita de Brito estavam numa motocicleta. A dupla vinha na frente para informar qualquer movimentação policial. Logo depois foi preso Rafael Pereira da Silva, que conduzia o caminhão com os animais furtados. O trio foi levado para a Defla. O ex-parlamentar não foi a delegacia. Um gerente da fazenda compareceu para recuperar o gado.

