Prestando contas: Apesar das dificuldades econômicas e políticas, tivemos grandes conquistas em 2016, destaca Alan Rick

O deputado federal Alan Rick (PRB) teve um mandato extremamente produtivo no Congresso Nacional em 2016. A inclusão de médicos brasileiros formados no exterior no Programa Mais Médicos, foi uma das grandes bandeiras de luta. Graças a esse trabalho, o Ministério da Saúde incluiu na Portaria 1708/2016, a emenda à Lei do Mais Médicos, apresentada pelo deputado, que retira dos médicos brasileiros a exigência voltada aos médicos estrangeiros que determina que o país de formação tenha a relação médico/habitante superior a 1,8 por mil habitantes.

Outra vitória importante refere-se a luta junto às empresas aéreas, com ações que vão de reuniões a audiências públicas, passando pela discussão dos direitos do consumidor para que a legislação seja respeitada, no sentido de garantir mais voos e preços mais justos para o Acre.

Um dos bons resultados desta luta foi consolidado no dia 15 de dezembro, com o retorno de voos diurnos da Gol Linhas Aéreas, saindo de Rio Branco para todo o país e o retorno do voo direto para Manaus. O anúncio foi feito pela própria empresa, em atendimento a uma reivindicação feita em audiências públicas em Rio Branco e em Brasília pelo Alan Rick, com apoio de outros parlamentares da bancada acreana.

Porém, uma das conquistas mais importantes foi o empenho de sua emenda parlamentar no valor de R$ 4 milhões para reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, de Sena Madureira. “A reconstrução do Hospital João Câncio é um sonho do povo de Sena Madureira que agora está se tornando realidade, graças ao nosso esforço em Brasília e aqui no Acre”, afirmou Alan Rick.

Outra grande conquista foi a habilitação do serviço de Nefrologia do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. “O ministro Ricardo Barros assinou a portaria nesta segunda-feira, dia 26, e me ligou dando a grande notícia. A partir de agora, o povo de Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos do Vale do Juruá terão seu tratamento renal, hemodiálise e outros atendimentos na área da Nefrologia otimizados e melhorados”, exultou o deputado. Esse investimento também tira um peso dos ombros do Governo Estadual, uma vez que agora o Governo Federal é o responsável pelo financiamento do serviço.

Além disso, como coordenador da bancada federal do Acre em Brasília, Alan Rick viabilizou a liberação, já na véspera de Natal, de R$ 13,8 milhões em emendas de bancada para obras de infraestrutura básica em Rio Branco. Isso sem contar a liberação de R$ 1,5 milhão para continuidade das obras do Shopping Popular; R$ 50 milhões para o Anel Viário de Brasiléia e a garantia das emendas de bancada de R$ 70 milhões para a Segurança Pública e de R$ 154 milhões para obras em ramais nos 22 municípios acreanos para 2017.

“Tivemos um ano de muito trabalho no Congresso. Votamos matérias extremamente importantes para o povo brasileiro. Vivemos momentos difíceis na política, na economia e na sociedade. Apesar das dificuldades, conseguimos realizar muitas ações de fortalecimento do nosso Estado, com liberação de recursos de emendas individuais, emendas de bancada, o que não tínhamos conseguido nos últimos anos, além do trabalho em apoio aos médicos brasileiros formados no exterior e a inclusão dos voos diurnos para o Acre e a volta do voo direto para Manaus, só para citar alguns exemplos. Um trabalho que vamos seguir realizando em 2017”, destaca o deputado.

