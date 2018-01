PRF-AC apreende mais de 5 kg de maconha escondidos em fundo falso de bagagens

O entorpecente, segundo a polícia, era transportado em um táxi e o material foi descoberto após uma ação de rotina. Após apuração, a PRF-AC descobriu que a maconha era transportada do município de Epitaciolândia e tinha como destino final a cidade de São Paulo (SP).

A ação, apesar de rotineira, faz parte o reforço do policiamento nas rodovias do Acre durante a Operação Pontífice que ocorre entre os dias 14 e 24 deste mês devido à visita do Papa Francisco aos países do Chile e Peru. O líder católico passará pelas cidades de Lima, Trujillo e Puerto Maldonado.