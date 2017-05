PRF-AC prende trio com pistola roubada do Iapen em rodovia

Três homens foram presos na noite de quinta-feira (4) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) com uma pistola ponto 40 do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). A prisão ocorreu durante uma fiscalização na km 121 da BR-364, em Rio Branco. Foram apreendidos ainda uma faca, celulares e um carregador com sete munições.

O Iapen-AC informou que aguarda as investigações serem concluídas. Após isso, vai ser aberto um inquérito para apurar como a arma foi parar nas mãos de terceiros.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) da capital acreana. As armas estavam escondidas dentro do carro usado pelo trio. Segundo a PRF-AC, os suspeitos devem responder por roubo qualificado e porte ilegal de arma.

A polícia informou ainda que a arma foi roubada no último dia 29 da casa de um agente penitenciário no bairro Bahia Nova. Conforme a PRF-AC, o agente penitenciário reconheceu dois dos três suspeitos como responsáveis pelo assalto na casa dele.

Comentários