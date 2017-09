PRF apreende 8 quilos de cocaína durante fiscalização em rodovia no interior do Acre

Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (7), oito quilos de cocaína que estavam escndidos na lateral esquerda de um carro. O flagrante ocorreu no quilômetro 97 da BR-317, em Senador Guiomard, no interior do Acre. Dentro do veículo estavam três homens da mesma família.