PRF apreende celulares sem nota fiscal e veículo com documento adulterado em rodovia no AC

Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) apreendeu nesta quinta-feira (15) um veículo que apresentava documentação com sinais de adulteração e 20 celulares de origem estrangeira sem nota fiscal. As apreensões foram feitas durante abordagem de rotina da polícia no posto de fiscalização na entrada do município de Xapuri, interior do estado.

Os celulares, de origem boliviana, país vizinho, estavam sendo transportados no bagageiro de um carro. De acordo com a polícia, o condutor, um homem de 35 anos, foi abordado e mostrou os aparelhos, porém, não apresentou o comprovante de desembaraço aduaneiro e nem a nota fiscal dos objetos.

Conforme o inspetor da PRF-AC Wilse Filho, o condutor foi levado para a sede da Receita Federal em Epitaciolândia, distante 230 quilômetros de Rio Branco, para justificar a ausência da nota.

Já a caminhonete foi apreendida por volta das 18h15. Conforme a polícia, durante a abordagem, a guarnição solicitou os documentos do carro e do condutor e ao consultar no sistema policial ficou constatado que o documento do carro apresentava sinais de adulteração.