PRF apreende cocaína dentro da capa de livro infantil rumo a capital do Acre

Alexandre Lima

Mais um trabalho de rotina realizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 317, resultou na prisão de uma mulher identificada como D.B.R., de 27 anos, que tentava chegar na Capital acreana na tarde deste sábado, dia 8, após fretar um taxi na cidade de Assis Brasil, fronteira com o Peru.

Segundo foi informado, a abordagem ao taxi na cidade de Capixaba, distante cerca de 78km da capital, seria para uma vistoria de rotina nos passageiros e seus pertences. Foi quando perceberam que a mulher demonstrava nervosismo e despertou desconfiança dos agentes.

Em sua mochila, havia cerca de quatro livros infantis em língua espanhola com capa dura. Até aí nada de anormal, mas, chamou atenção pelo peso que passava de aproximadamente três quilos, muito acima no normal.

Foi quando perceberam que a capa tinha algo a mais dentro do forro. No primeiro teste, logo perceberam que havia um pó branco e reagiu positivo com o líquido teste. A mulher recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzida para a delegacia da Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia.

Segundo os agentes, após os livros serem desmontados, se acredita que ao menos meio quilo de cloridrato de cocaína estaria sendo levado para ser entregue na capital acreana. D.B.R., responderá por tráfico internacional de drogas.

A mulher se defendeu argumentando que receberia uma quantia em dinheiro após entregar os livros. O caso está nas mãos do delegado plantonista da Polícia Federal que, após ouvir a mulher, irá transferir para o presídio na Capital, ficando a disposição da Justiça.

