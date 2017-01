PRF apreende quase 50kg de cocaína em carroceria de pick-up na BR 317

Da redação, com PRF

O trabalho de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), através de agentes que estavam numa viatura, pararam uma pick-up modelo Mitsubishi/L200, placas MZQ-1211, por volta das 8h40 deste domingo (29) na BR 317, que ia rumo à capital acreana, conduzida pelo motorista Sergio Roberto Ferreira Castelo, de 42 anos.

Uma entrevista de praxe, o motorista de demonstrou nervoso e respondia de forma desconexa as perguntas. Com isso, a equipe resolveu fazer uma busca minuciosa no veículo culminando com a necessidade de deslocamento ao Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (BOP-AC), a fim de serem utilizados cães farejadores que indicaram a possível presença de substância entorpecente nas proximidades do tanque de combustível.

Foi quando confirmaram a suspeita, o veículo foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Acre. Foi realizado o desmonte da carroceria do referido veículo e encontrado, oculto em fundo falso, 45 tabletes de substância análoga a cocaína, totalizando 45,75kg.

Após realizar o narcoteste preliminar, a substância reagiu positivamente para cocaína, onde foi lavrado o flagrante contra o motorista. A mercadoria apreendida estaria avaliada em aproximadamente R$ 350.000,00, o valor de compra.

