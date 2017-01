PRF apreendem caminhão carregado de motos roubadas

A apreensão foi realizada durante a madrugada deste sábado (21), no km 48 da BR 364 sentido Acre. Na oportunidade agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o motorista de um caminhão baú e no interior do veículo localizaram cinco motocicletas, que possuem restrição de furto e roubo.

O condutor do caminhão recebeu voz de prisão e justificou aos agentes, que não sabia da origem do material. O homem informou que tinha como destino final a cidade de Guajará Mirim – RO, onde ia descarregar em um posto de combustível e receberia a quantia de R$ 4 mil pelo frete.

As motos estavam todas com chave e levou os policiais a suspeitar, que os donos foram vítimas de assalto a mão armada. A ocorrência foi encaminhada para a Central de Polícia, onde o suspeito ficou detido a disposição da Justiça. Com informações Rondônia o vivo.

