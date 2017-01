PRF detém casal acreano transportando 41 quilos de pasta de cocaína em Vilhena(RO)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 41 quilos de cocaína nesta sexta-feira (27), em Vilhena, portal da Amazônia, região sul de Rondônia.

Um casal oriundo de Rio Branco(AC) que tinha como destino São Paulo(SP), foi preso em flagrante às 15h30, acusados de tráfico de drogas. A ação dos policiais ocorreu durante a fiscalização de rotina realizada em frente à unidade operacional da PRF, nas imediações do quilometro 01 da BR 364.

Na ocasião, os agentes da PRF deram ordem de parada ao veículo Volkswagen Santana CL, com placas de Rio Branco – AC, e realizada a revista no interior do veiculo, foram encontrados 41quilos e 285 gramas de pasta base de cocaína que estavam escondidos no porta-malas. Ao ser indagados o casal disse que receberiam cerca de 20 mil reais pelo transporte da droga.

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas varia de cinco a 15 anos de reclusão.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil local.

Assessoria de Comunicação/ PRF-RO