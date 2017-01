PRF divulga balanço das festas de final de ano com redução de acidentes e feridos em Rondônia

Da Assessoria

A Polícia Rodoviária Federal(PRF) divulgou nesta terça-feira (03/01) um balanço das ações de fiscalização realizadas entre 23 de dezembro e 02 de janeiro de 2017, período de festividades, quando houve um grande aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais que cortam o estado de Rondônia.

COMPARATIVO – Comparando o período de 23/12/2015 a 02/01/2016 com os dados do período deste ano 23/12/2016 a 02/01/2017. A PRF em Rondônia registrou uma diminuição de 40,2% nos números de acidentes de trânsito, 26,23 % nos números de feridos e uma morte a mais que no ano passado.

, Acidentes Feridos Mortos

Final de ano 2015/16 67 61 02

Final de ano 2016/17 40 45 03

EXCESSO DE VELOCIDADE : Um dos focos da ação de final de ano foi na prevenção do excesso de velocidade, que é uma conduta potencializadora da gravidade dos acidentes de trânsito. Segundo o relatório regional divulgado pela PRF, em Rondônia a infração de trânsito mais flagrada durante os dez dias de trabalho foi o excesso de velocidade. Mais de mil veículos foram flagrados com velocidade acima da permitida para o local.

ULTRAPASSAGENS INDEVIDAS : 562 veículos foram flagrados e autuados efetuando ultrapassagens indevidas. As ultrapassagens indevidas tem sido a causa das colisões frontais.

BALANÇO DAS AÇÕES REALIZADAS NO FINAL DO ANO

Confira os dados obtidos para o período de 23.12.2016 a 02.01.2017.

3.269 testes de bafômetro /36 testes foram positivos;

47 auxílios a usuários prestados

61 CNHs foram apreendidas;

14.656 pessoas fiscalizadas;

9.681 veículos fiscalizados;

05 acidentes sem vítimas;

32 acidentes com vítimas feridas;

02 acidentes com vítimas fatais foram registrados;

45 pessoas feridas/ 03 fatais no total;

4.542 receberam orientações de educação de trânsito

1.055 veículos foram flagrados com velocidade acima da permitida para o local.

Ações de Combate ao Crime

60 Pessoas foram detidas por cometerem algum ilícito

18 Mandados de prisão cumpridos

4.150 unidades de mercadorias apreendidas por descaminho/contrabando

1 quilo e 800 gramas de cocaína apreendida

78m³ de madeira irregular apreendidas

1 tonelada de pescados irregular apreendidos;

3 armas e 31 munições apreendidas

DOS ACIDENTES COM MORTE

23/12/2016 –

Porto Velho/RO. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou acidente do tipo atropelamento de pessoa, ocorrido no km 58,3 da Br-319/RO, envolvendo um caminhão-trator, placas do município de Vilhena/RO e um caminhão de placas do município de São Felipe Doeste/RO.

29/12/2016

Cacoal/RO. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou acidente do tipo colisão transversal com dois óbitos, envolvendo um caminhão Scania R124Ga4X2 360 de placas do município de Campo Novo Do Parecis/MT, e o veículo I/Fiat Palio Fire de placas do município de Ministro Andreazza/RO.

OPERAÇÃO RODOVIDA

Em sua quinta edição, a “Operação Integrada Rodovida”, a maior ação do ano de enfrentamento à violência no trânsito começou no dia 16 de dezembro e se estenderá em três fases até inicio de março de 2017. Esses períodos, que concentram as festas de final de ano, férias escolares e Carnaval, são de intenso movimento nas estradas. A ação também faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, criado em 2011.

A PRF alerta aos usuários que continuará intensificando a fiscalização e a prioridade é o combate às infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas. Além dessas infrações, o uso correto de equipamentos como cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e capacetes também é alvo da fiscalização do órgão, pois são fundamentais para reduzir os traumas causados em um acidente ou, até mesmo, evitá-los.

RECOMENDAÇÕES

É preciso que os condutores estejam sempre atentos nas rodovias. Em períodos de chuva redobrem a atenção e em situações aparentemente normais também pois os motoristas costumam ficar mais confiantes e acabam cometendo abusos, como ultrapassagens perigosas e excesso de velocidade. Por isso é imprescindível que cada um faça sua parte e aplique a máxima da direção defensiva, ou seja, dirigir por si e pelos outros. Assim, com uma nova consciência coletiva, caminharemos para um trânsito cada vez mais seguro.

