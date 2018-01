PRF faz apreensão de droga e traficante na BR 317 rumo a capital do Acre

Alexandre Lima

Uma abordagem na BR 317 por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF), resultou na prisão de um homem (não identificado), que tentava chegar na capital do Acre, Rio Branco, com cerca de um quilo de cloridrato cocaína em barra.

A detenção e apreensão ocorreu no período da noite desta terça-feira, dia 16, por volta das 21 horas, nos limites entre os municípios de Xapuri e Capixaba. Foi informado que o homem estava dentro de um táxi lotação.

A entrevista de rotina realizada pelos agentes chamou atenção pelo nervosismo em excesso do homem. Foi quando uma revista mais minuciosa em sua bagagem, foi descoberto a carga que seria entregue em Rio Branco.

A droga foi adquirida no lado boliviano de Cobija e possivelmente iria abastecer pontos de venda de droga na capital acreana. O homem foi preso em flagrante delito por tráfico internacional de entorpecentes, associação ao tráfico e outros crimes pertinentes ao crime previsto no Código Penal Brasileiro.

O acusado foi entregue para a Polícia Federal junto com a droga para os procedimentos de praxe e encaminhado ao presídio federal, para ficar a disposição da Justiça. O táxi e demais passageiros foram liberados.

Comentários