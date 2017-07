PRF prende foragida da justiça condenada por tráfico, na BR-317, próximo a Xapuri

O fato aconteceu durante abordagem de rotina promovida na BR-317, próximo a entrada do município de Xapuri

Inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), capturaram uma mulher condenada em Rio Branco pelo crime de tráfico de drogas, no início da noite deste sábado (15). O fato aconteceu durante abordagem de rotina promovida na BR-317, próximo a entrada do município de Xapuri.

Após a identificação da acusada, ela foi encaminhada para a realização do exame de Corpo Delito para em seguida ser levada até a unidade penitenciária Francisco D’oliveira Conde, na capital.

Mesmo operando com graves problemas orçamentários, a PRF continua mantendo sua positiva atuação na região, com prisões de traficantes, apreensão de contrabandos e capturas de foragidos do sistema de justiça.

