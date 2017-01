PRF prende foragidos da justiça e mulher com cocaína na BR-317

Agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram nesta segunda-feira (02) a prisão de dois foragidos da justiça e apreenderam 1,2 kg de cocaína com uma jovem em um táxi. As ações ocorreram na BR-317, em Senador Guiomard, distante 25 km da capital.

Um dos flagrantes aconteceu quando os PRFs abordaram um Peugeot/207 e, durante a fiscalização do veículo e do condutor, verificaram que havia um mandado de prisão em aberto para o homem por crime de estelionato, expedido pela Justiça Federal do Mato Grosso. A outra prisão aconteceu durante fiscalização de rotina em um táxi lotação com apenas um passageiro, que não possuía documentos e ainda forneceu dados pessoais falsos aos policiais. Após ser conduzido à delegacia de polícia civil, constatou-se que o indivíduo tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco.

Ainda nesta segunda, os agentes prenderam uma jovem com 1,2 kg de cocaína. Ela era passageira de um táxi que trafegava sentido Plácido de Castro – Rio Branco. O comportamento da mulher chamou a atenção dos policiais pelo nervosismo e respostas desconexas acerca da motivação de sua viagem até Rio Branco. Depois de uma busca mais minuciosa, foram encontrados dois pacotes contendo 1,2 kg de cocaína.

A passageira admitiu ter recebido a droga de um desconhecido em Plácido de Castro e que a entregaria a uma pessoa em Rio Branco.

As três ocorrências foram encaminhadas para os procedimentos legais na polícia judiciária.

