PRF prende traficante com 15kg de cocaína durante madrugada na BR 317

Alexandre Lima

Em menos de uma semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), lotados no posto do entroncamento de acesso ao Município de Xapuri na BR 317, cerca de 55km da fronteira com a Bolívia, obtiveram sucesso em impedir que mais uma carga de droga chegasse na Capital acreana.

Dessa vez, o trabalho aconteceu por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira, dia 11, quando o agentes pararam um carro modelo VW/Gol, placas NBB 2581, conduzido por Helenildo Pereira de Castro, rumo à capital do Acre, Rio Branco.

O horário e nervosismo do condutor foi motivo para que os agentes realizassem uma busca mais minuciosa por dentro do veículo, o que não demorou muito para ser encontrado alguns pacotes contendo entorpecentes.

Sem muito o que dizer, o mesmo confessou que havia adquirido a droga, cerca de 15kg no lado boliviano de Cobija, capital do estado de Pando, para ser entregue em Rio Branco. Preso em flagrante, foi conduzido à delegacia da Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia.

Helenildo será transferido para o presídio da Capital nas próximas horas, onde ficará a disposição da justiça acreana, até seu julgamento onde responderá por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico, podendo ser condenado a mais de 15 anos de prisão. Com esta apreensão, em menos de uma semana foram evitados que quase 24kg da droga chegasse na Capital acreana.

