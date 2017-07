PRF se adequa aos cortes no orçamento feitos pelo Governo

Menos combustível, menor presença nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal começa a reduzir os procedimentos de operação e de atendimento para conseguir se manter com o corte de 47% do orçamento. A superintendência no Acre, para economizar energia, mudou o horário de atendimento ao público, que, geralmente, são pessoas que precisam resolver problemas com multa ou documento do veículo. O atendimento, que era até às 17hs, antecipou o fechamento para às 13:30hs.

Acabou também um dos trabalhos mais importantes trabalhos da PRF no Acre: a ronda nas rodovias. Aproveitando o fator surpresa, os agentes conseguiram, só esse ano, apreender 100 quilos de drogas e 150 pessoas foram presas por embriaguez, por tráfico de drogas ou procurados pela polícia. O trabalho efetivo reduziu em 60% o número de acidentes.

O fim das rondas é para economizar combustível. Os veículos da PRF agora ficam estacionados e só saem para atendimentos mais graves. Segundo o superintendente Cézar Henrique, as duas unidades fixas, no trevo de Xapuri e na BR-364 vão continuar operando. “E mesmo com a falta de recursos vamos tentar manter um padrão de atendimento, para garantir um pouco de segurança da população”, advertiu.

Ainda de acordo com a superintendência, as operações em feriados prolongados vão se manter em pontos fixos. Mesmo com a contenção de despesas, o trabalho de fiscalização vai se manter, embora em uma escala menor.

ADAÍLSON OLIVEIRA

