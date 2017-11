Primeira-dama do Acre usa helicóptero da Segurança Pública para turismo religioso

A primeira-dama do Estado do Acre, Marlúcia Cândido, usou os serviço do helicóptero João Donato para viajar de Rio Branco até comunidade do Santo Daime, Vila Céu do Mapiá, na região de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Marlúcia usou o helicóptero que deveria ser usado para operações policiais e atendimento de saúde no interior para dar carona até a comunidade a líder daimista Rita Gregório, de 91 anos, a Madrinha Rita, líder da “Colônia Cinco Mil”.

Em nota, a assessoria do governo do Acre confirmou o uso do Hárpia 1, como é chamado o helicóptero, para transportar a líder daimista de 91 anos.

“Essa foi a primeira vez que Marlúcia esteve na comunidade Céu do Mapiá, criada em 1983 por Sebastião Mota de Melo, o Padrinho Sebastião, às margens do Igarapé Mapiá, afluente do Rio Purus”, diz nota enviada pelo governo.

A foto foi divulgada na última terça-feira (1) através das redes sociais de um funcionário do Ibama que também é membro da religião.

Pelas redes sociais dezenas de pessoas criticaram o fato de Marlúcia fazer uso do helicóptero que deve ser usado no combate à violência para realizar turismo religioso.

“Porque ela está usando o helicóptero que deveria ser usado na segurança pública? Realmente não sabem separar o público do privado”, frisou claudimar Araújo.

“Estamos sofrendo com a falta de segurança e não temos saúde no interior, enquanto isso a primeira-dama usa o helicóptero do Estado para dar carona”, diz Fávlio Lima.

Por Gina Menezes

