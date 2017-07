Principio de incêndio é debelado pelos Bombeiros no centro de Brasiléia

Alexandre Lima

Era por volta das 10h10 desta quinta-feira, dia 20, quando moradores e comerciantes localizados no centro da cidade de Brasiléia, perceberam que uma nuvem de fumaça estava aumentando na beira do rio Acre, paralelo à Avenida Prefeito Rolando Moreira.

Ao perceberem o crescimento das chamas, viram que os estabelecimentos poderiam ser alcançados pelo fogo e consumir maioria dos comércios e causar um prejuízo sem precedentes, com o que aconteceu em julho de 2010, destruindo várias lojas comerciais.

Graças a chegada rápida dos bombeiros do 5º Batalhão do Alto, foi possível evitar que as chamas alcançassem os comércios. Na área de trás, na beira do rio, existe muito mato e entulho, fato esse que ajudou na propagação rápida do fogo.

Foi constatado depois que, o motivo teria sido uma irresponsabilidade de alguém que teria ateado fogo em monte de lixo, sem que soubesse da tragédia que poderia ter causado. Foi necessário a utilização de vários caminhões de água para apagar por completo o fogo.

Veja incêndio ocorrido no ano de 2010.

