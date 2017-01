Os dono do cachorro de raça mestiça, que atende pelo nome de “Cacá”, estão desesperado procurando por ele que sumiu desde este sábado, dia 28. Ele mora no Bairro Raimundo Chaar, nas proximidades do antigo ‘Praia do Adolfo’.

Seus donos está desesperada a procura, pois sua filha está triste com seu sumiço de seu cão.

Pede que, alguém ajude e poderá liga a cobrar para esses números (68) 99945-0452, 99901-6572 e 3546-4581.

Ajude uma criança a sorrir de novo!

Comentários