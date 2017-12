PROERD forma 397 alunos em Brasiléia

Foi realizado nesta semana na cidade de Brasileía, o encerramento do PROERD, em parceria com a Prefeitura através da secretaria de Educação, que formou 397 alunos, o programa é ministrado pelo Sargento Plácido.

O PROERD é um programa de conscientização contra o uso das drogas que é realizado nas escolas municipais e estaduais, da zona urbana e rural dos municípios, e que em Brasiléia teve a realização da formatura para os alunos que concluíram a etapa de aprendizado. O evento contou com a participação da banda da Polícia Militar, da Prefeita Fernanda Hassem, Promotor de Justiça Ocimar Junior, o Major Fredson da Policia Militar, diretores das escolas e secretaria municipal de Educação Ramiege Rodrigues, e Leda Santiago representando a secretaria estadual de Educação.

O PROERD foi ministrado nas escolas Rui Lino, Elson Dias Dantas, Socorro Frota e Getúlio Vargas na zona urbana ,e na zona rural nos km 26, 68, 59 e 19 sendo ministradas 10 lições sobre prevenção contra as drogas.

O Promotor de justiça, Ocimar Junior, ressaltou a participação do Ministério Público.

“A Policia Militar está realizando hoje a formatura do PROERD, e para o ministério publico é uma satisfação acompanhar esse trabalho realizado na base escolar, visando prevenir as crianças de terem qualquer contato ou aproximação com as drogas, e o Ministério Publico é grato por esse trabalho”, disse Ocimar.

O comandante do 10° Batalhão da Policia Militar, Major Fredson falou sobre o trabalho realizado.

“O projeto é um trabalho preventivo, realizado pela Policia Militar no município de Brasiléia, bem conduzido pelo Sargento Plácido, onde nesse ano estamos finalizando com um grande número de formandos, saindo do curso reconhecendo os malefícios que a droga trás”, afirmou Major Fredson.

Alessandra Furtado, Diretora da Escola Rui Lino falou sobre a importância de se realizar o projeto.

“Falar do PROERD é muito importante, o orientador desse projeto é uma pessoa guerreira que vai com a força e a fé, e ele está tendo esse apoio da Prefeitura. E é muito importante tratar sobre esse tema relacionado as drogas, para que as crianças entendam a gravidade de entrar para esse mundo”, enfatizou.

Sargento Plácido Moreira, complementou falando sobre o trabalho realizado com os alunos.

“Tendo em vista a crise que vivemos e o aumento do uso de drogas, esse trabalho realizado é muito importante e estamos tentando salvar do mundo cruel das drogas que pode acabar com essas crianças”

A prefeita Fernanda Hassem, falou sobre a importância do programa para a comunidade e reafirmou o apoio ao programa.

“Esse trabalho é fundamental para formação das nossas crianças, e por isso nosso apoio incondicional. Durante o ano demos as mãos com a Policia Militar, para que tudo fosse realizado com sucesso, e nosso reconhecimento ao Sargento Plácido que tão bem conduz esse trabalho. Nossa missão é cuidar de pessoas”, finalizou.

