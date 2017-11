Proerd tenta mudar rotina de assassinatos e tráfico no estado. Só esse ano, na Capital, mais de 330 homicídios

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência beneficia 270 crianças em Brasiléia

Formatura do Proerd, o programa da Polícia Militar de erradicação às drogas, pode ser uma das saídas para enfrentar a crescente violência do Estado. Nessa quarta-feira (30), o comando da PM/Capital realizou mais uma formatura com cerca de 800 crianças.

Elas passaram por curso que ajudaram a identificar o mal que as drogas podem trazer para seu futuro e de sua família.

No interior do estado, cidades de Epitaciolândia e Brasiléia visando trabalhar com a prevenção e conscientização sobre o risco do uso de drogas, a Polícia Militar e a Prefeitura de Brasiléia estão juntos com a implantação nas escolas do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), tendo como mediador o coordenador do programa SGT Plácido.

Em 2017 forão contemplados 270 alunos do 5° ano das escolas municipais Élson Dias Dantas, Rui Lino e Socorro Frota. Sendo ampliado o programa nas escolas da zona rural de Brasiléia.

O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar Major Fredison falou a respeito dessa ação.

“Agradeço a parceria da Prefeitura de Brasiléia em nos ajudar a desenvolver esse programa onde se trabalha as crianças que são o nosso futuro, ficamos preocupados com as facções criminosas recrutando os nossos adolescentes e nós trabalhamos também a prevenção. A nossa juventude irá receber esse trabalho preventivo da Polícia Militar através do PROERD, mostrando os muitos malefícios que as drogas têm causado em toda a sociedade”.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância desse programa ao longo do ano de 2017.

“A Prefeitura compreende a importância do programa, demos as mãos com a Polícia Militar, e parabenizo a condução dos trabalhos em nome do Major Fredison e do Sgt Plácido, que é uma figura carismática, que já tem a cara do PROERD na fronteira, e não poderíamos deixar de apoiar. O custeio para execução do programa é um investimento, trabalhar na prevenção, trabalhar com a cidade protegida com relação ao uso das drogas e do álcool. Não basta cuidar somente da infraestrutura, temos que cuidar das pessoas. E aqui estamos trabalhando na base, com atenção especial voltada aos nossos pequenos”.

Já nesta quinta-feira na capital Rio Branco no mesmo momento do início da formatura do Proerd, dois homens eram mortos no bairro Seis de Agosto, o que reforçou ainda mais às autoridades que é preciso de programas preventivos contra as drogas.

Contar os mortos por homicídios em Rio Branco é uma atividade diária. Só esse ano, na Capital, foram 330 homicídios. Em 98% dos casos, são jovens. Como na semana passada, quando um garoto de treze anos foi morto quando cometia um assalto.

O jovem morto no bairro Seis de Agosto era um pouco mais velho que os 800 alunos que participaram da formatura do Proerd na manhã dessa quarta-feira.

O programa da Polícia Militar, através de palestras e cursos, ensina como evitar as drogas e todos os males, ensinamento que fica na mente dessas crianças e que se reproduz. Como ensinou a Emini Vitória, de 11 anos, que falou sobre os prejuízos para quem consome ou vende drogas.

“A droga é um mal muito grande. Quem usa deixa de ser uma pessoa feliz, vive doente e não tem paz”, explicou.

O Proerd, explicou o secretário de Estado de Segurança, Emylson Farias, é uma das formas de tentar desviar os jovens do mundo do crime. “Evitando as drogas e identificando e evitando o seu negócio, esses estudantes têm uma chance de não ser alvo da violência crescente, principalmente das facções”, comentou.

Só esse ano, o Proerd formou 5 mil alunos. São crianças do quinto ano escolar com a média de 11 anos de idade. Atualmente, cada regional da Polícia Militar mantém instrutores do Proerd que são preparados para ensinar os alunos do bairro onde trabalham.

Por falta de recursos, o programa não atinge estudantes em idades mais avançadas, justamente o período onde mais precisa de apoio contra as drogas. O ensinamento de agora poderia ser reforçado amanhã.

Além de combate às drogas, os militares falam sobre outras violências que podem atingir esses alunos e suas famílias.

Para o secretário Emylson Farias esses projetos, como Proerd e Bombeiro Mirim, vêm de encontro com a criação de uma cultura de paz, jovens disciplinados e prevenindo as famílias da criminalidade.

“Não queremos ver uma mãe ou um pai chorando por ter um filho que comete crimes ou até mesmo morto, por ser refém de alguma organização criminosa, queremos formar cidadãos de bem, que no futuro sejam profissionais levando suas vidas dignamente. Nossa preocupação está também com esses jovens que são o futuro do nosso estado”, enfatizou hoje pela manhã em Rio Branco Farias.

O que é o Proerd?

O Proerd surgiu nos EUA em 1993, na cidade de Los Angeles. Expandido rapidamente, hoje esta em mais de 56 países.

No Brasil, o Proerd chegou em 1992 através da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sua incursão Acre foi em 1999, sendo desenvolvido nas escolas públicas por policiais militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico, através de metodologia especial. O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas.

As lições objetivam o desenvolvimento da autoestima, o cultivo da felicidade, controle das tensões, civilidade, além de ensinar técnicas de autocontrole e resistência às pressões dos companheiros às formas de oferecimento de drogas por pessoas estranhas ao convívio das crianças e adolescentes.

