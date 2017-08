Professores de Epitaciolândia recebem formação para o Fundamental e inicia 2º Semestre com acolhimento

Prefeitura realiza Formação com Professores do Ensino Fundamental l e o início do 2º semestre é marcado por criatividade no acolhimento aos alunos

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria muncipal de Educação realizou na última segunda (31), formação com professores do 1° ao 4° ano (Ensino Fundamental l), que tem como Assessora Pedagógica a Prof° Ocileide Cavalcante. Participaram do Encontro as Escolas de Zona Urbana, e da Zona Rural participou a Escola Presidente Castelo Branco.

A Coordenadora de Ensino

o da Escola João Pedro Prof° Niucilene Eduino falou que a atividade foi fundamental para iniciar o segundo semestre: “Esse momento foi produtivo, estamos retornando do recesso e iniciando o segundo semestre e esse encontro foi fundamental para reforçarmos nossos conhecimento e rever nossas práticas e metodologias como professores, a secretaria de Educação está de Parabéns, por que todos os professores estão sendo atendidos com essas formação e saimos daqui com trabalho direcionado com sequência didática e estamos felizes porque ao final de tudo isso teremos alunos aprendendo”.

O Secretário de Educação Cleomar de Lima falou da metologia da Formação: “ Os professores passaram o dia trabalhando em uma oficina de Jogos Pedagógicos, são jogos que são orientados a serem utilizados a partir do PNAIC que é o Programa de Alfabetização na Idade certa, esse foi o inicio do segundo semestre do ano letivo no municipio com professores reunidos com objetivo de melhorar o ensino e consequentemente a aprendizagem dos alunos; no dia 1° de Agosto as escolas tiveram programação bem extensa e acolhedora para receber os alunos e é isso que a seretaria propoe que é capacitar o professor pra que ele use dinâmicas e lúdico embasados no planejamento para melhorar o aprendizado dos alunos.”

Comentários