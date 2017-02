Professores participam de formação em Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Educação realiza nesta quarta-feira, 15, no Centro de Educação Permanente (CEDUP), formação para os professores da rede municipal, e da escola estadual Getúlio Vargas.

Participaram da abertura do encontro, representando a prefeita, Fernanda Hassem, a secretária municipal de Educação, Ramiege Rodrigues, coordenadora do núcleo de Educação Leda Santiago, professores e coordenadores pedagógicos.

A formação é para os educadores de 1º ao 5° ano de ensino, com objetivo de planejar o ano letivo, previsto para começar dia 20 de fevereiro. A formação garante uma aprendizagem de qualidade para os alunos.

A meta é que Brasiléia melhore a nota de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade do ensino básico no Brasil em uma escala de 0 a 10, e sintetiza dois conceitos: a aprovação escolar, e o aprendizado em português e matemática.

Para secretaria de Educação, Ramiege Rodrigues, este momento de formação para os professores é muito importante.

“É um momento de planejamento dos primeiros dias de trabalho, e a parceria com o Estado é muito importante, temos aqui uma escola estadual, a Getúlio Vargas, que foi destaque no Ideb em 2016. Essa troca de experiencia vai garantir que as nossas escolas municipais, caminhem também com o mesmo objetivo de melhorar aprendizagem nas nossas escolas”, destacou.

Carlos de Oliveira Neto professor da escola Socorro Frota falou que e um momento dos professores serem orientados.

“Com está capacitação vamos iniciar as aulas de uma forma bem cuidadosa, para que os nossos alunos possam aprender bem mais, isso deixa nós professores otimistas para um ano bem melhor para a educação”, disse

A coordenadora do Núcleo de Educação Leda Santiago disse que está parceria entre estado e município só fortalece a capacitação.

“E um momento especial para a educação de Brasiléia quando a gente trabalha junto quem ganha e os professores e a comunidade escolar”, ressaltou.

