Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência beneficia 270 crianças de Brasiléia

Visando trabalhar com a prevenção e conscientização sobre o risco do uso de drogas no município é que a Polícia Militar e a Prefeitura de Brasiléia estarão implantando nas escolas o PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), tendo como mediador o coordenador do programa SGT Plácido.

Serão comtemplados 270 alunos do 5° ano das escolas municipais Élson Dias Dantas, Rui Lino e Socorro Frota. Posteriormente o programa será ampliado para escolas da zona rural.

O comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar Major Fredison falou a respeito dessa ação.

“Agradeço a parceria da Prefeitura de Brasiléia em nos ajudar a desenvolver esse programa onde se trabalha as crianças que são o nosso futuro, ficamos preocupados com as facções criminosas recrutando os nossos adolescentes e nós trabalhamos também a prevenção. A nossa juventude irá receber esse trabalho preventivo da Polícia Militar através do PROERD, mostrando os muitos malefícios que as drogas têm causado em toda a sociedade”.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância desse programa.

“A Prefeitura compreende a importância desse programa, demos as mãos com a Polícia Militar, e parabenizo a condução dos trabalhos em nome do Major Fredison e do Sgt Plácido, que é uma figura carismática, que já tem a cara do PROERD, e não poderíamos deixar de apoiar. O custeio para execução do programa é um investimento, trabalhar na prevenção, trabalhar com a cidade protegida com relação ao uso das drogas e do álcool. Não basta cuidar somente da infraestrutura, temos que cuidar das pessoas. E aqui estamos trabalhando na base, com atenção especial voltada aos nossos pequenos”.

Participaram também da atividade a Secretária Municipal de Educação Ramiege Rodrigues, Presidente da Câmara vereador Rogério Pontes, Mary Julia Presidente do Conselho Municipal da Educação, gestores, professores e alunos contemplados.

