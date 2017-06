Programa Primeira Infância Acreana, será implantado em Brasiléia

Nesta quarta-feira, 31, as representantes da coordenação do programa “Primeira Infância Acreana” – PIA, estiveram no município de Brasiléia, apresentando a prefeita, Fernanda Hassem, o programa, com intuito de implantar o mesmo no município.

O PIA, tem como objetivo aprimorar o atendimento e o cuidado à gestantes e crianças de 0 a 06 anos, favorecendo seu desenvolvimento integral e integrado. A metodologia de execução dessas ações consiste em visitas domiciliares, onde os agentes comunitários irão até as residências das famílias contempladas no programa e farão o acompanhamento destas.

A prefeita assinou o termo de adesão do programa e a equipe da coordenação irá iniciar os cursos de capacitação dos agentes nesta quinta-feira, 01, no auditório do CEDUP. Junto com as pessoas que irão participar da capacitação, as secretarias envolvidas vão indicar membros que formarão o comitê resolutivo do programa, e posteriormente fará o plano municipal da primeira infância.

“Esse programa está sendo feito através do gabinete da vice-governadora em parceria com as ONG’s United Way Brasil e a Fundação Bernard Van Leer. Nos espelhamos em um programa exitoso que já vem acontecendo no sul a 13 anos e apresenta resultados positivos aos contemplados. Entendemos que a formação da arquitetura do cérebro infantil se dá nesta faixa etária, de 0 a 06 anos, onde a criança começa a se formar. O programa visa atender as famílias em situação de vulnerabilidade, onde a probabilidade da necessidade de assistência é maior”, ressaltou a Enfermeira, apoiadora e membro da coordenação do PIA, Ana Cristina Miranda.

