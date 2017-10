Programa Saúde na Escola alerta sobre o combate do Aedes Aegypti em Epitaciolândia

Da Assessoria

Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde, realizou nesta segunda (23) palestra na Escola Raimunda da Cunha Aires sobre o Combate do Aedes Aegypti. A Atividade faz parte do Programa Saúde na Escola, que em parceria com a Educação desde o mês de março vem realizando palestras sobre os cuidados que as famílias devem ter com a limpeza do quintal, para que o mosquito não se prolifera.

A Coordenadora do Programa Saúde na Escola Enfermeira Lidiane Jovino ressaltou que “neste mês a preocupação aumenta devido o início do período chuvoso facilitando assim o acúmulo de água em pneus, garrafas e vasos de plantas e que essa é uma preocupação de todos no combate do mosquito que causa Dengue, Zika e Febre Chikungunya.”

Participaram da Palestra a Equipe da Unidade de Vetores de Cobija que em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia estão fazendo uma troca de experiência, observando como é desenvolvido o trabalho de conscientização contra o Aedes Aegypti e em Dezembro vai acontecer um encontro de avaliação em Cobija dos resultados obtidos, assim juntos irão planejar as ações para 2018.

