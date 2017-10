Projeto Amigos na Comunidade e Prefeitura de Brasiléia realizam atividades em comemoração ao dia das crianças

Graças a uma parceria firmada entre integrantes do projeto Amigos Na Comunidade, Prefeitura de Brasiléia, demais instituições como Ministério Público, SEBRAE, SESC e empresários locais, foram realizadas no dia 12 de outubro duas atividades voltadas às crianças do município.

A primeira, no Bairro Francisco José Moreira e a segunda, no Leonardo Barbosa. Ambas as atividades tiveram o objetivo de comemorar essa data tão especial com brincadeiras, apresentações musicais, distribuição de brinquedos, lanche e muita diversão.

Com o lema “Seja a mudança que você quer ver no mundo”, de Mahatma Gandhi, a equipe do Projeto Amigos na Comunidade ressalta a importância da humanização no relacionamento entre as pessoas, criando uma situação de encontro em que a atividade do voluntariado e amor ao próximo pode propiciar aproximação, acolhimento, comunicação e possibilidade de crescimento para aqueles que vivem em comunidades carentes.

“Essa é a nossa terceira edição do Projeto Amigos na Comunidade, a Prefeita Fernanda já tem sido parceira há dois anos atrás. Temos o apoio de diversos profissionais e parceiros. Estamos trazendo sorrisos e resgatando o nosso dessas crianças, que é o nosso principal objetivo”, destacou Aline Silveira, uma das coordenadoras do Projeto.

Para o Presidente da Câmara vereador Rogério Pontes esse é um momento de dar as mãos.

“Essa ação é de fundamental importância e é hora de juntar os esforços e dar as mãos para promover um dia de lazer às crianças mais carentes do município. Parabenizo aos Amigos na comunidade, à Prefeita Fernanda Hassem e toda equipe e aos demais envolvido. Enquanto representante do Poder Legislativo, estarei sempre disposto a contribuir com essas ações. Parabéns a todas as crianças de Brasiléia”, destacou Rogério Pontes.

A Deputada Estadual Leila Galvão destacou a importância de se comemorar essa data.

“Esse é um momento de muita alegria para as crianças. Esses pequenos são muitos importantes em nossas vidas e em nossa sociedade. Fico feliz de contam os com as pessoas que se juntaram voluntariamente e fazem parte do Projeto Amigos na Comunidade, à Prefeitura e toda a equipe que abraçou essa causa. Temos que ter o compromisso, enquanto poder público de abrigarem essas crianças com todo afeto e as politicas públicas que elas merecem. Parabenizo a todas as crianças, que Deus as abençoe”

A Prefeita Fernanda Hassem participou da atividade e destacou a importância da ação, parabenizando a todos pela importante data.

“Um dia de alegria e de festa para a nossa criançada de Brasiléia. Quero fazer aqui um reconhecimento ao Projeto Amigos na Comunidade, que há três anos é desenvolvido e ultrapassa barreiras e traz alegria e vida por onde passam. Antes de ser prefeita eu já participava desse projeto e a nossa equipe veio para ser voluntária. A pureza e a inocência das crianças nos transmitem paz, nos contagiam, nos fazem caminhar cada dia mais com um olhar especial por se tratar do nosso futuro. Feliz dia das crianças para todas as crianças do nosso Brasil, principalmente da nossa querida e amada Brasiléia”, finalizou a Prefeita.

