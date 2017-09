Projeto Cidadão será promovido em Brasiléia nesta sexta-feira, 15

Nesta sexta-feira, dia 15, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) promoverá mais uma edição do Projeto Cidadão, desta vez no município de Brasiléia. A atividade será executada na Escola Francisco Germano da Silva, km 68, no projeto de assentamento Porto Carlos. Brasiléia fica distante 232 km de Rio Branco.