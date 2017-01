Projeto do Programa Esporte e Lazer da Comunidade da Sesp/Acre é escolhido o melhor do brasil pelo Ministério do Esporte

O projeto incentivado e apoiado pelo deputado federal Alan Rick (PRB) e apresentado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre (SESP/AC) para o Programa Esporte e Lazer da Comunidade – PELC, do Ministério do Esporte, foi apontado como o melhor projeto apresentado no país.

A excelente notícia foi anunciada pelo próprio Ministro Leonardo Picciani durante audiência nesta quarta-feira (25) com o parlamentar. Também estiveram presentes o Gestor de Coordenação e Gestão da SSP/AC, Rennan Biths, coordenador do projeto; o superintendente da Funasa no Acre, Raphael Bastos; além do assessor técnico Marco Otsubo.

“Marquei a audiência para ser recebido pelo ministro Picciani justamente para tratar da liberação do recurso para a execução do PELC em municípios do interior do nosso Estado e esse reconhecimento do excelente trabalho da Secretaria de Segurança, mostra que estamos no caminho certo. Defendo que a melhor forma de acabar com a violência é trabalhar na prevenção e é justamente isso que o projeto propõe, usar o esporte como estratégia de prevenção no combate à violência”, explica Alan Rick.

O parlamentar avalia o PELC como “uma das boas ferramentas para democratizar o acesso às práticas esportivas e de lazer nas cidades”, e ressalta que “o programa visa suprir a crescente necessidade de práticas esportivas e de lazer da população, sobretudo em situações de vulnerabilidade social e econômica”.

O coordenador do projeto, Rennan Biths, explicou o projeto. “Essa é uma iniciativa inovadora da Secretaria de Segurança Pública em parceria com o deputado Alan Rick e tem como objetivo utilizar o lazer e o esporte como ferramenta de prevenção da criminalidade principalmente em cidades vulneráveis”, frizou.

O deputado Alan disse ainda que toda a comunidade ganha com a implementação do PELC e garantiu que vai continuar acompanhando a liberação orçamentária.

“O programa envolve todas as camadas sociais e é executado de acordo com o desejo e a necessidade da comunidade por um período de dois anos. O desafio agora é obter o orçamento do Ministério do Esporte para executar o programa no interior do Estado, uma vez que já conseguimos aprovar e liberar os recursos para os 10 núcleos do PELC que estão em fase inicial de execução em Rio Branco. Sigo trabalhando com muita dedicação pelo povo do Acre”, disse o parlamentar acreano.

