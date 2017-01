Projeto Jamaxi Cultural terá exposição em Brasiléia

Acontece nesta quarta-feira dia 11 de janeiro, as 10h, no Centro Cultural Sebastião Dantas, a abertura do projeto Jamaxi Cultural que traz diversas apresentações como: shows musicais, dança, e exposições de artes nas 22 cidades do Acre. O projeto é patrocinado pelo Governo do Estado do Acre através da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour.

Em Brasiléia o projeto começa com a exposição da Artista Visual Deisi Mary denominada de “Poéticas Urbanas”, a exposição teve sua primeira mostra no salão nobre do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) onde permaneceu por 30 dias, e em Brasiléia ficara exposta por 15 dias para visitação, a mostra retrata a paisagem acreana.

Serão desenvolvidas atividades como rodas de conversas, e uma oficina com técnicas mistas sobre a temática.

“ Quero convidar toda a população, para conhecer nosso trabalho, são paisagens de Rio Branco, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul e futuramente faremos uma exposição com paisagens de Brasiléia”, falou Deisi Mary.

O projeto em Brasiléia tem o apoio da prefeitura através da Fundação de Cultura.

Agenda – Jamaxi Cultural

Quando- 11/01

Onde- Centro Cultural Sebastião Dantas

Horas- 10h

