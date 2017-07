Projeto que obriga o governo a aplicar provas de concursos em todos os municípios é aprovado na Aleac

Ray Melo

Um projeto de lei que obrigado o governo do Acre a aplicar provas de concursos públicos em todos os municípios do Estado foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A iniciativa é do deputado estadual Nelson Sales. Ele alega que muitos jovens de municípios isolados têm dificuldades de deslocamento para os locais determinados para aplicação das provas dos certames.

O projeto estabelece que toda vez que o Estado promover concurso público, a aplicação das provas será realizada obrigatoriamente em todos os municípios. Para isso, basta a inscrição de 30 candidatos.

A matéria beneficia candidatos de municípios isolados como Santa Rosa, Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, que dependendo do número de inscritos não necessitarão se descolar a outras cidades.

O PL foi aprovado em votação no plenário da Assembleia Legislativa e conta com o apoio de todos os deputados estaduais. A matéria segue agora para a sansão do governador Sebastião Viana (PT).

