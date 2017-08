PSB comemora 70 anos de fundação reunindo lideranças políticas do Acre

Por Gina Menezes

Durante a manhã desta segunda-feira (7), a direção estadual do PSB ofereceu um café da manhã aos membros da sigla e representantes de outros partidos em comemoração ao aniversário de 70 anos de fundação do partido.

O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), a vice-prefeita, Socorro Neri (PSB), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Ney Amorim (PT), deputado Manoel Moraes (PSB), deputado federal César Messias (PSB), além de representantes de outras siglas, como Luiz Tchê, presidente do PDT.

O presidente estadual do PSB, Rivamar Guedes, agradeceu a presença de todos e afirmou que o partido segue cada vez mais sólido e firme para a construção de um novo momento político.

“O PSB é um partido com valores sólidos, que mesmo diante do desgaste da política tem se mantido como uma sigla coesa e forte, conseguimos sobreviver, crescendo consistentemente, mas ao mesmo tempo mantendo nossa base ideológica”, diz.

O deputado Manoel Moraes também parabenizou a todos os filiados do partido e reafirmou o compromisso de continuar conduzindo o PSB ao crescimento.

“Nós do PSB desejamos que o partido siga nesse ritmo de crescimento e que cada dia mais possamos oferecer aos acreanos alternativa para uma boa política pautada na ética e nos valores que norteiam a nossa sociedade”, diz.

O deputado Ney Amorim parabenizou as lideranças da sigla e afirmou que o PSB é um dos partidos que mais cresce no Acre e elogiou a parceria mantida dentro do grupo político denominado Frente Popular do Acre.

“É um partido de valores reais, de quadros que muito nos orgulha. Para nós, do PT, sempre foi um orgulho ter o PSB como aliado de primeira hora”, diz.

Marcus Alexandre também parabenizou a sigla e frisou que o partido tem ajudado a construir um Acre melhor.

Comentários