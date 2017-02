PSD, PSDB e DEM se unem em torno de propostas de desenvolvimento para o futuro do Acre

Texto de Wiliandro Derze, com fotos de Alexandre Lima e vídeo de Marcus José

O senador Sérgio Petecão (PSD), deputado Whesley Rocha (PSDB) e o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom (DEM) reunirão mais de 250 lideranças políticas do Alto Acre no centro cultural do município de Brasiléia para debater propostas de ações para o futuro do Acre.

O encontro que reuniu os deputados Jairo Carvalho (PSD), Luiz Gonzaga (PSDB) e Antônio Pedro (Dem), além das demais lideranças da região mostrou que as siglas partidárias estão unidas para debater propostas e planos de governo para as próximas eleições.

O senador Petecão disse que o objetivo do encontro não tem nada de criação de outro grupo na oposição, mas de começar a debater o futuro do Acre ouvindo a população e lideranças de todas regionais do Estado.

“Agradeço a todos os presentes no evento e quero aqui destacar que estamos todos juntos para garantir que todas as nossas lideranças do Estado participe dos debates e das propostas que serão colocadas pelos partidos de oposição”, destacou o senador.

Para o deputado Rocha, o encontro mostra a grandeza das lideranças da oposição em torno de um debate para a construção de um projeto de futuro para o Acre.

Durante o evento os prefeitos André Maia de Senador Guiomard, Gedeon Barros de Plácido de Castro e Antônio Barbosa o Zum de Assis Brasil, falaram em união da oposição para chegar forte em 2018 e vencer a eleição.

Todas as lideranças do PSDB, PSD e DEM de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolandia e Xapuri participaram do encontro.

Comentários