PSDB dá posse as novas executivas municipais e estadual do partido no Acre

SALOMÃO MATOS

Com o auditório e hall do Hotel Terra Verde em Rio Branco lotados de filiados e simpatizantes do Partido Social Democratas (PSDB), aconteceu na noite deste sábado (16), a cerimônia de posse das novas executivas municipais e estadual da sigla no Acre.

A festa de confraternização dos tucanos, contou com as presença dos pré-candidatos ao governo e ao senado, Gladson Cameli (PP) e Márcio Bittar (PMDB), respectivamente.

O presidente da executiva estadual do PSDB, deputado federal Major Rocha, foi o último a falar e fez questão de mostrar a Cameli a força que o partido tem nos 22 municípios acreanos, numa clara demonstração de que o melhor nome para representar a chapa da oposição nas eleições do ano que vem, é o do médico Eduardo Veloso.

Apesar de tanto Cameli como Bittar não terem se manifestado publicamente sobre a escolha do nome do vice, os membros tucanos se mostraram confiantes em ter Veloso caminhando lado a lado de Cameli na disputa.

Após as apresentações dos dirigentes do PSDB, nos 22 municípios do estado, um jantar foi servido aos convidados e a festa atravessou a noite.

