PTB realiza encontro com militantes em Sena Madureira com a presença de Marcio Bittar

A presidente do PTB no Acre e pré-candidata a deputada estadual, Charlene Lima, organizou uma extensa agenda durante o último fim de semana no município de Sena Madureira. Em um dos encontros de lideranças da sigla na região, o pré-candidato ao Senado Federal pelo PMDB, ex-deputado Marcio Bittar, a ex vice-prefeita do município, jornalista Wânia Pinheiro, e outras lideranças destacaram o projeto de oposição.

O vereador José Rozendo Costa de Lemos, mais conhecido como Canário (PV), o presidente do PPS, Renato Costa, e o suplente de vereador Zenildo Chaves (PSDB) também estiverem presentes no evento de apoio às pré-candidaturas do PTB. O presidente da sigla no município, Antônio Apolinário, agradeceu a presença das principais lideranças e destacou a importância da nova direção regional e local da sigla no atual momento político.

A presidente estadual do partido, Charlene Lima, disse que a confraternização dos membros do PTB e simpatizantes em Sena Madureira foi importantíssima para garantir os apoios que estavam sendo trabalhados estrategicamente. “A presença do pré-candidato ao Senado, Marcio Bittar, fortaleceu os apoios que estamos conseguindo ainda mais para o fortalecimento das pré-candidaturas”, destacou Lima.

Durante os encontros, a pré-candidata também destacou que em todo o Estado o trabalho tem sido de formar lideranças e organizar o partido levando suas bandeiras e propostas de uma política mais justa e humana.

Personalidade de grande destaque na região, a pré-candidata a deputada federal pelo PTB, jornalista Wânia Pinheiro, disse que o evento foi extremamente importante para a sigla, já que contou com a presença de vários apoiadores das pré-candidaturas do partido.

“Estamos organizando o partido em todos os municípios e queremos fortalecer junto com o PPS, Solidariedade e nosso PTB uma força que ajude a aposição a construir uma bancada forte de deputados. Contamos com a presença do nosso pré-candidato ao Senado pela oposição, Marcio Bittar, e estamos no caminho certo para debater com as lideranças do interior a melhor conjuntura e projeto político”, destacou Wânia.

As lideranças do partido também estiverem em uma confraternização que reuniu os amigos de Sena Madureira com a presença de pessoas que nasceram ou se criaram no município e hoje vivem em diversas cidades do Brasil. Celebridades que fazem parte do grupo amigos de Sena vieram de Manaus, Belém do Pará, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, entre outras cidades da Região Norte e até do Rio de Janeiro.

