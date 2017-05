Publicado no Diário Oficial o resultado final da prova objetiva do concurso da Polícia Civil do Acre

A Secretaria de Gestão Administrativa publicou nesta segunda-feira, 29, no Diário Oficial do Estado o resultado final da prova objetiva do concurso da Polícia Civil do Acre. O anúncio tem a seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final. O resultado consta entre as páginas 101 e 118 do Diário.

Mais de 13,2 mil pessoas se inscreveram para um total de 250 vagas no nível superior, sendo 176 para o cargo de agente de polícia, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para delegado e outras 36 para escrivão. As provas foram aplicadas nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá.

CONFIRA O RESULTADO

Do ac24horas.com

